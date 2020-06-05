Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir kadın arkadaşı ile kafede oturup, kahve içen Şensoy'un sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

Oturduğu masada maske takmayan 31 yaşındaki Ferhan Şensoy, aldığı kilolarla dikkat çekti.