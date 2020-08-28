Ferhan Şensoy 'Elveda SSK' ile gündemde

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Musa Dinç'in kaleme aldığı "Gül ve Düşün" isimli sözde masal kitabındaki ifadeler infial uyandırdı. Bir tilkinin bir ayıya tecavüzünün anlatıldığı, "bekaret" gibi ifadelerin yer aldığı kitap sosyal medyada tepkilere neden olunca kitabın satışının daha önce durdurulduğu açıklandı ve hem yayınevi hem de yazar özür diledi. Ancak bu da tepkileri bitirmedi. Habertürk'e konuşan hukukçular da özrün hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını söyledi.

Bu kitaba yönelik öfke henüz dinmeden Twitter'da Ferhan Şensoy, yıllar önce yazdığı "Elveda SSK" isimli romanıyla "trending topic" oldu. Romandaki Şükrü karakterinin bir kediye tecavüz etmeyi düşündüğü sayfa paylaşılınca sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Ferhan Şensoy'un yazdıklarının "ahlaksızlık" olduğunu söyleyenler ile yazılanların bir roman karakterine ait olduğunu ve kitabın da yetişkinlere yönelik olduğunu savunanlar konuyu Twitter'ın gündeminde tuttu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu yorumlardan birinde "Ferhan Şensoy adlı tiyatrocu, yazdığı 'Elveda SSK' adlı kitabında, bir kediye tecavüz etme düşüncesini yazmış. Bu ahlaksızlar yıllarca millete rol model oldu" ifadeleri kullanıldı. Satırların bir roman karakterine ait olduğunu hatırlatan yorumlardan birinde de "Ferhan Sensoy'a kitabı üzerinden karalama kampanyası başlatmışlar. Ferhan Şensoy’a tecavüzcü destekçisi demek, kitabı okuyup anlamamak ve algılayamamak tam bir cehalettir. Sizin mantığınıza göre cinayet romanı yazanlar da katil o zaman. Tam bir akıl tutulması" denildi.

FERHAN ŞENSOY NE DİYOR?

Peki bu tartışma hakkında sanatçı Ferhan Şensoy'un düşüncesi ne? Şensoy, yakın zamanda bir podcast'te bir izleyicisinin konuyla ilgili sorusu üzerine şunları söylemişti: "Otobiyografik romanlar yazdığım için diğer roman karakterlerini benimle karıştıranlar oldu. Elveda SSK'da Şükrü diye pis bir karakter var. Kediye tecavüz etmeyi düşünüyor. Tiyatroya mektup yağıyor 'Ayıp değil mi Ferhan bey? Size hiç yakıştıramadım...' Şükrü ile Ferhan'ı aynı yere koyuyor, Şükrü denyosunun bir roman karakteri olduğunu algılayamıyor. Yazar gördüğünü yazar. Bu toplumun böyle bir kaçınma sistemi var."