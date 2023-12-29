Büyükçekmece'de kiraladıkları bir villada yılbaşı için özel bir parti düzenleyip sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüphelilere yönelik dün 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu 'Kafes-26' operasyonunda, 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabına yönelik düzenlenen operasyonun soruşturması tamamlandı.

Operasyonda sosyal medyada 'Fergio House' ismiyle hesaplar açan, kullandıkları villaya da bu ismi veren şüphelilerin, daha önce Taksim'de para dağıtan kişiler olduğu tespit edildi.

Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda çektikleri videolarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House'un kurucusu olduğu tespit edilen kişinin iç mimar kardeşler Ferhat G. ve Serhat G. olduğu ortaya çıktı.

Daha önce yaptığı birçok restorasyon projesiyle tanınan kardeşlerden Ferhat G.'nin yine ünlü oteller için de projeler hazırladığı saptandı.

ÖZEL ÇEKİMLER YAPILDI

Yine Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Ferhat G.'nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri 'köle' olarak nitelendirdiği görüldü.