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Ferencvaros Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Ferencvaros Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ferencvaros Trabzonspor maçı için geri sayım başlamış durumda. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'un karşısına çıkacak olan Trabzonspor, zorlu maçı kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Ferencvaros Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

05.09.2022 - 17:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor bu hafta Maceristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bu büyük buluşma için sporseverler araştırmalara başladı. Merak edilen konular arasında en çok; Ferencvaros Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda yayınlanacak gibi soruların cevapları araştırılıyor. İşte haberimizin ayrıntıları...

  • FERENCVAROS TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Macaristan ekibi Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek.

    8 Eylül Perşembe günü Groupama Arena'da oynanacak olan mücadele saat 22.00'da başlayacak.

  • GRUBUN EN ZAYIF HALKASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

    Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde Ferencvaros ile ilk kez eşleşti. Macar ekibi, Türk takımlarıyla oynadığı ilk maçı Galatasaray'a karşı 4-0 kaybettikten sonraki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrıldı.

    Macar kulübünün kadro değeri 39 milyon Euro. Takımın en değerli ismi ise 3 milyon 500 bin Euro ile Aissa Laidouni. Adama Traore ve Marquinhos, takımın diğer etkili isimleri olarak dikkat çekiyor.

    Kulüp geçtiğimiz sezonu 71 puanla lider tamamladı. Macaristan ekibi maçlarını 23 bin 698 kapasiteli Groupama Arena'da oynuyor. Takımın teknik direktörlüğünü ise 58 yaşındaki Rus çalıştırıcı Stanislav Cherchesov yapıyor.

  • TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

    Muhammet Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Djaniny.

  • TRABZONSPOR'UN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

     8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor

    15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız

    6 Ekim Monaco-Trabzonspor

    13 Ekim Trabzonspor-Monaco

    27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor

    3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros

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