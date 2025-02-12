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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un, vefatının 40'ıncı gün mevlidi okundu - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'un, vefatının 40'ıncı gün mevlidi okundu

        Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde memleketi Adana, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris ve İstanbul'da mevlit okutuldu. Sanatçının çocukları Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii'nde bir mevlit programı düzenlerken, yeğenleri ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okuttu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.02.2025 - 20:51 Güncelleme: 12.02.2025 - 22:47
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        40'ıncı gün mevlidi okundu
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        Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

        Vefatıyla Türkiye’yi yasa boğan sanatçının ölümünün üzerinden 40 gün geçti.

        Ferdi Tayfur’un sevenleri ve ailesi tarafından İstanbul, Adana ve Marmaris’te mevlit okuttu.

        Adana Sabancı Merkez Camii

        Sanatçının memleketi Adana'da bulunan Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okutulurken tatlı dağıtıldı. Öte yandan Marmaris'te Merkez Eski Camii'nde mevlit okundu.

        Marmaris Merkez Eski Camii

        İstanbul'da ise kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile oğlu Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii'nde mevlit programı düzenledi.

        Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii

        Tayfur'un yeğenleri de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Ferdi Tayfur'un ruhuna mevlit okuttu...

        Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii

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        "BENCE BUNDA BİR MAHSUR YOK"

        Mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur Aydın, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programıyla ilgili olarak; “Babam için her yerde dualar okutulsun. Bence bunda bir mahsur yok” dedi.

        Tuğçe Tayfur Aydın, mevlit sonrası bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı; "Bugün 40'ıncı gün. Babamı dualarla andık. Bu yağmura rağmen çocuklarıyla yanımızda olan, yaşlısı, genci, tüm sevenlerine ve dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yattığın yer incitmesin, nurlarda yat baba"

        Ferdi Tarfur - Tuğçe Tayfur Aydın

        Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ise, "Çok teşekkürler. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Üzülüyoruz tabi ki" ifadelerini kullandı.

        Timur Turanbayburt - Tuğçe Tayfur Aydın

        "NE GÜZEL, HER YERDE DUALARLA ANILIYOR"

        Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tayfur'un vefatının ardından ailesi ve hayranlarının onu dualarla andığını belirten Gözalıcı, “Ailesi olarak duamızı yaptık, hayranları da yalnız bırakmadı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, dualarınızı esirgemeyin” diye konuştu. Sanatçının çocukları tarafından düzenlenen mevlit programına da değinen Gözalıcı, “Ne güzel, her yerde dualarla anılıyor. Ne kadar değerli bir insanmış ki iki farklı yerde mevlit okutulmuş” dedi.

        Ferdi Tayfur - Şirin Gözalıcı

        Ayrıca Adanalı merhum sanatçı Ferdi Tayfur, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gecede anıldı. Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği anma programına, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar da katıldı.

        Anma programı, Ferdi Tayfur’un hayatının anlatıldığı bir sunumla başladı. Adana’nın sanatın birçok dalında önemli isimler yetiştiren olağanüstü bir şehir olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, Ferdi Tayfur’un da halkın gönlünde taht kurmuş, arabesk müziğin efsane isimlerinden biri olduğunu söyledi. Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların yasından dolayı, Ferdi Tayfur Anma Gecesi'nin yaklaşık bir ay ertelendiğini belirten Başkan Karalar, "Otel yangını faciasında hayatını kaybedenlere, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle felaketler yaşatmasın" dedi.

        Ferdi Tayfur’un anma gecesinde gurur ve hüznü bir arada hissettiklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, programın ardından Ahmet Selçuk İlkan ve orkestrasını sahnede tebrik etti. Başkan Karalar, Adanalı sanatçı Ahmet Selçuk İlkan ve orkestrasına teşekkür ederken, salonu dolduran Adanalılara da minnettarlıklarını iletti. Merhum Ferdi Tayfur’un 'Hatıran Yeter' adlı şarkısı, salonu dolduran Adanalılar tarafından koro halinde söylendi.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto, İHA, DHA

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        #ferdi tayfur
        #Tuğçe Tayfur
        #Timur Turanbayburt

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