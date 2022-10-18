Ferdi Tayfur, 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar ancak beklenen ilgiyi görmez. Akabinde yeniden Adana'ya dönen ve çiftlikteki işlerin başına geçen, diğer yandan müzik çalışmalarına devam eder ve üç yıl aranın ardından yaptığı "Huzurum Kalmadı" adlı plağı yayınlanır.

1973 yılında ise 'Kır Çiçekleri' adlı 45'lik ile çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'lik ile adını duyurur.