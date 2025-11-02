Ferdi Tayfur, vasiyetini; 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdı. 2 Ocak 2024’te hayatını kaybeden sanatçının vasiyeti, geçtiğimiz aylarda Marmaris Adliyesi'nde açıklandı.

Ferdi Tayfur

Vasiyete göre; Ferdi Tayfur’un Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları; Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanmıştı. Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire; Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki sekiz villa; LÖSEV’e, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakılmıştı. Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak verilmişti.

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur Aydın

VASİYET LİSTESİNDE 2 ÇOCUĞUNUN ADI YOK

Vasiyet listesinde; oğlu Timur Turanbayburt ile sağlığında davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın yer almadığı ortaya çıkmıştı.

Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın

MİRAS YÜZÜNDEN AKRABALARIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Vasiyetin açıklanmasının ardından, Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur Aydın, vasiyete itiraz etmiş ve kayyum atanması talep etmişti. Avukatları Edanur Türker Yıldız, vasiyete karşı çıktıklarını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV’e yapılan bağışlar hariç tüm mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını istemişti. Tuğçe Tayfur, miras yüzünden akrabalarıyla mahkemelik olmuştu.

REKLAM Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tuğçe Tayfur Aydın, Maslak'taki bir açılışta objektiflere yansıdı. Devam eden dava süreci hakkında konuşan Aydın; "7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum" diyerek sessizliğini bozdu. Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın "HEYET RAPORU OLMADAN VASİYETTE TEK DOKTORUN İMZASI VAR" Babasının vasiyeti hakkında da konuşan Tuğçe Tayfur Aydın; "Heyet raporu olmadan vasiyette tek doktorun imzası var. Babam hastanedeyken 'Grip' dediler, cenazesi geldi" dedi. Yeni anne olduğunu hatırlatan şarkıcı, ardından "Doğum kilolarımdan kurtulmaya çalışıyorum, yavaş yavaş eski formuma dönüyorum" ifadelerini kullandı.