''AVRUPA'DA FUTBOL OYNAMA HAYALİM VAR''

Avrupa’da oynama hayali olduğunu aktaran Ferdi, şu an Fenerbahçe’nin şampiyonluğuna odaklandığını belirterek, “Tabii ki Avrupa’ya gitme hayalim var. Avrupa’da futbol oynama hayalim var. Şu an bizler takım olarak şampiyonluk için çabalıyoruz. Buna odaklanmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla da şu an için odak noktam sadece Fenerbahçe” cümlelerine yer verdi.

''HANGİ POZİSYONDA OYNADIĞIM ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL''

Ferdi Kadıoğlu, mevki fark etmeden her pozisyonda forma giyebileceğini sözlerine ekleyerek, “Hangi pozisyonda oynadığım benim açımdan çok fazla önemli değil. Şu an itibariyle oynadığım pozisyonlarda da iyi performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Oynadığım pozisyonlara odaklanıyorum. Hocam bana hangi pozisyon olursa olsun görev verdiği takdirde oralara odaklanıyorum. Bu saydıklarınız dışında başka bir pozisyon olursa eğer oralarda da oynamak için en iyisini ortaya koyarım” değerlendirmesini yaptı.