Fenomenler emniyete davet edildi

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        "Şampiyonlar Ligi" fotoğrafı soruşturmasında yeni bir gelişme daha!

        Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' olarak tabir edilen fotoğrafta yer alan 13 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltı yapılmadan ifadelerinin alınması talep edildi. Başsavcılığın bu talimatı üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, adı geçen 13 fenomeni İstanbul emniyetine davet etti. Emniyete çağrılan fenomenlerin ifadeleri alınacak. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 18.12.2023 - 19:00 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:00
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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat ailesi soruşturmasında "Şampiyonlar ligi" olarak tabir edilen fotoğrafta yer alan 13 şüphelinin gözaltı yapılmadan ifadesinin alınmasını istemesi talebinden sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Başsavcılık, ayrıca MASAK raporunda tespiti yapılan malvarlıklarının edinilmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ivedi şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini istedi.

        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme! Haberi Görüntüle

        FENOMENLER EMNİYETE DAVET EDİLDİ

        Başsavcılığın bu talebi üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, adı geçen fenomenler, Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, İlke Elagöz ve Tuğba Demirhan’ı İstanbul emniyetine yarın gelinmesi için davet etti. Davet edilen fenomenlerin ifadeleri alınacak.

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        NE OLMUŞTU?

        İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

        Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

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        Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

        Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.

        Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

        Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin ve Dilan Polat’ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat’ın 2019 yılında paylaştığı ve ‘Şampiyonlar ligi’ olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan fenomenlerin mal varlıklarına el konularak, 12 şirkete kayyım atanmasına karar verilmişti.

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        #fenomenler
        #haberler
        #Dilan Polat
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