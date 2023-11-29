Fenomen Mükremin Gezgin cezaevinden çıktı! İlk paylaşımı bakın ne oldu!
TikTok'ta kurguladığı "Hamilelik" konusuyla sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkileri üzerine çeken Mükremin Gezgin geçtiğimiz aylarda cezaevine girmişti. Gezgin, 3 ay sonra ilk kez paylaşım yaptı.
- 1
Geçtiğimiz yıl hamile olduğunu söyleyerek ülke gündeminde büyük tepki yaratan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, birçok insanı kandırması sebebiyle ceza almış hatta videoları çektiği hastaneye de ceza kesilmesine sebep olmuştu. Öyle ki, hastanenin ruhsatı da Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edilmişti.
- 2
3 ay önce sosyal medya hesabından cezaevine gireceğini duyuran Mükremin Gezgin, tahliye oldu. Gezgin, 3 ay sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Fenomenin paylaşımı şaşırttı.
- 3
Cezaevine girme sebebinin ise 2-3 yıl önce gerçekleşen bir mevzu olduğunu açıklayan fenomen Mükremin Gezgin, 1 günlük girip çıkacağını ifade etmişti. Gezgin, 3 ay sonra tahliye oldu.
-
- 4
1 gün kalacağını söylediği cezaevinen 3 ay sonra çıkabilen Mükremin Gezgin tahliye oldu. Sincan Cezaevi'nde olan Gezgin elinde çöp poşeti içinde eşyalarıyla çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
- 5
İşte Mükremin Gezgin'in son paylaşımları...
- 6