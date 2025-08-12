YouTube'da 200 binden fazla abonesi olan ve seyahat ettikleri yerleri paylaşan Stacey Tourout ile Matthew Yeomans çiftinden acı haber geldi. Tourout ve Yeomans, araçlarıyla seyahat ederken, engebeli arazide geçirdikleri kaza sonucu hayata veda etti.

Kaslo Arama Kurtarma (SAR) ekiplerinden yapılan açıklamaya göre kaza, yerel saatle 19.30 civarında, Kanada'daki Trout Gölü yakınlarındaki dağlık bölgede meydana geldi. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini bildirdi.