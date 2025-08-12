Habertürk
        Fenomen çift Stacey Tourout ve Matthew Yeomans hayatını kaybetti

        Fenomen çift hayatını kaybetti

        Seyahat fenomeni çift Stacey Tourout ile Matthew Yeomans, engebeli arazide geçirdikleri kazada sonucu hayata veda etti

        Giriş: 12.08.2025 - 14:22 Güncelleme: 12.08.2025 - 14:22
        YouTube'da 200 binden fazla abonesi olan ve seyahat ettikleri yerleri paylaşan Stacey Tourout ile Matthew Yeomans çiftinden acı haber geldi. Tourout ve Yeomans, araçlarıyla seyahat ederken, engebeli arazide geçirdikleri kaza sonucu hayata veda etti.

        Kaslo Arama Kurtarma (SAR) ekiplerinden yapılan açıklamaya göre kaza, yerel saatle 19.30 civarında, Kanada'daki Trout Gölü yakınlarındaki dağlık bölgede meydana geldi.

        Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini bildirdi.

        #Stacey Tourout
        #Matthew Yeomans

