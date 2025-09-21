Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran'ın başkan seçilmesini stat önünde kutladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran'ın başkan seçilmesini stat önünde kutladı

        Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Sadettin Saran seçilirken, kutlamalar stat çevresinde de sürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 22:40 Güncelleme: 21.09.2025 - 22:40
        Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, dün ve bugün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'u geride bırakarak sarı-lacivertlilerin yeni başkan seçildi.

        Saran'ı destekleyen kongre üyeleri tribünde sonuçları coşkuyla karşıladı. Daha sonra kutlamalar stat dışında da devam etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sadettin Saran lehine tezahüratta bulunurken, meşaleler yakıp, davul-zurna eşliğinde kutlamalar yaptı.

