Fenerbahçe’de yeni dönem: Primlerde paket sistemi başladı!

Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, takım içinde motivasyonu artırmak amacıyla prim sisteminde yeni bir dönemi başlattı.

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre, Sarı-lacivertliler, “paket prim sistemi” uygulamasına geçti. Yeni düzenlemeye göre futbolcular, üç maçlık galibiyet serileri üzerinden prim kazanacak.

Yönetim, önceliği oyuncuların maaş ve transfer taksitlerinin eksiksiz ödenmesine verirken, performansa dayalı ödüllendirme modeline geçti. İlk paket, Antalyaspor, Nice ve Samsunspor karşılaşmalarını kapsıyordu. Ancak Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanından beraberlikle dönünce bu prim fırsatını kaçırdı.

ŞİMDİ GÖZLER YENİ PAKETTE Fenerbahçeli futbolcular, Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep maçlarında üst üste üç galibiyet alırlarsa prim hakkı kazanacak. Yönetimin ayrıca derbi maçları için ayrı bir prim planı üzerinde çalıştığı öğrenildi. Bu özel prim uygulamasının, takımın motivasyonunu en üst seviyede tutmayı amaçladığı ifade ediliyor.