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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Zimbru maçı hazırlıklarını sürdürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Zimbru maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 00:16
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        Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçların sonrasında gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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