Fenerbahçe Zimbru karşılaşmasına 5 yıldızlı forma ile çıktı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2´nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru´yu konuk etti.
Giriş: 26.07.2023 - 21:36
Fenerbahçe, Zimbru karşılaşmasına 5 yıldızlı forma ile çıktı.
1959 öncesi şampiyonlukların da sayılmasını isteyen Fenerbahçe, talebi kabul edilmeyince, logosuna 5 yıldız ekleyerek tescil ettirmişti. Ziraat Türkiye Kupası finalinde seremoniye 5 yıldızlı logonun yer aldığı forma ile çıkan Fenerbahçe, Zimbru karşılaşmasında da sahada bu formalarla yer aldı.