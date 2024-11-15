Süper Lig’de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep ve Beşiktaş ile karşılaşacak. Zorlu fikstür öncesinde takımı hazır tutmak isteyen Jose Mourinho milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendiriyor. Sarı-lacivertlilerde yedekler sahne alacak. Fenerbahçe’de gözler özellikle Oğuz Aydın ve Levent Mercan'da olacak. Fenerbahçe - Zenit mücadelesinin detayları belli oldu. Peki Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe hazırlık maçı canlı yayın kanalı ve saati…