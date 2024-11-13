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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe- Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe- Zenit maçının bilet fiyatları ne kadar?

        Fenerbahçe- Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Süper Lig'de 12. hafta maçlarının tamamlanmasıyla milli araya girildi. Bu kapsamda Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit takımıyla hazırlık mücadelesine çıkacak. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi maçın biletlerinin satışa sunulduğunu açıkladı. Maçı stadda izlemek isteyen taraftarlar da bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe- Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe- Zenit maçının bilet fiyatları ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 16:15 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:15
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        Fenerbahçe- Zenit maçı ne zaman?
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        Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada Kadıköy'de Rusya ekibi Zenit ile karşılaşacak. . UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sahadan 3-1'lik skorla yenik ayrılan sarı lacivertliler, Süper Lig'e verilen milli ara öncesindeki son maçında Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Peki, Fenerbahçe- Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Zenit maçı şifresiz mi yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

        FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe-Zenit maçı, 15 Kasım Cuma günü 20.00'de oynanacak.

        FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

        BİLET FİYATLARI

        Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Biletler passo.com.tr'den satışa sunuldu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre;

        15 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Zenit ile oynayacağımız özel maçta Ülker Stadyumu'nda buluşuyoruz.

        Milli arada düzenlenen bu özel maçta takımımızla bir araya gelecek olan taraftarlarımız için bilet fiyatları 10, 15 ve 20 TL olarak belirlenmiştir.

        Kale Arkası: 10 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 TL (satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır)

        Not: 2024-25 sezonu kombineleri bu maçta geçerli olmayacaktır.

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