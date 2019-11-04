Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Kayserispor, Kadir Has Stadı'ndaki mücadeleden 57'nci dakikada Umut Bulut'un bulduğu gol ile galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından 23:30'da kalkan uçak ile İstanbul'a dönen Fenerbahçe kafilesi, taraftarlarınca coşkulu bir şekilde karşılandı. Meşaleler yakan sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla da desteklerini bir kez daha gösterdiler.