Fenerbahçe'ye Alvarez şoku: Milli takımda sakatlandı!
Fenerbahçe'nin Meksikalı orta sahası Edson Alvarez, Meksika - Japonya karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle 32. dakikada oyundan çıktı.
Giriş: 07.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 07.09.2025 - 10:29
Fenerbahçe'ye yeni transferi Edson Alvarez'den kötü haber geldi.
Alvarez, milli arada ülkesi Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık maçında sakatlık sebebiyle 32. dakikada oyundan çıktı.
Fenerbahçe'nin yakın zamanda 27 yaşındaki orta sahanın sağlık durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ