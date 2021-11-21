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Fenerbahçe'ye 3 puanı Crespo getirdi! Hernan Crespo'dan tebrik!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken galibiyet golünü de 3 puanı da 90+4. dakikada Miguel Crespo getirdi. Oyuna sonradan giren Crespo ilk golünü atarken top da 103 kilometre hıza ulaştı!

21.11.2021 - 22:33 | Güncelleme: FUTBOL

  • por Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, son bölümünde 10 kişi mücadele ettiği derbiden 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren gol ise yeni transfer Miguel Crespo'dan geldi!

    TOP 103 KM/H HIZA ULAŞTI!

    Dakikalar 90+4'ü gösterirken sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Crespo, yerden uzak direğe doğru çok sert bir vuruş yaptı. Direğin içine çarpan top ağlara gitti. beIN SPORTS'un aktardığına göre Crespo'nun golünde top 104 KM/H hıza ulaştı!

     

  • SİFTAH YAPTI!

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı. Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan ve istikrarlı forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşadı.

  • GOL SEVİNCİNİ ANLATTI

    Maçın ardından konuşan Miguel Crespo gol sevincini şu sözlerle anlattı: "Bu büyük kulüpteki ilk golümü attığım için çok mutluyum. 3 puan bizim için çok önemliydi. Kötü sonuçlar alıyorduk. İyi çalışıyorduk. Bir gün bu sonuçların döneceğini biliyorduk. Çok önemli bir goldü. Çok sevindim. İçimdeki mutluluğu dışarı vurdum. Yapmamız gereken konsantrasyonu bozmadan böyle devam etmek."

     

  • FENERBAHÇE: SES GELMİYOOOOO

    Fenerbahçe de Miguel Crespo'nun sevinç anlarından bir video paylaştı ve paylaşımında "Ses gelmiyooo" ifadelerine yer verdi. 

  • HERNAN CRESPO'DAN TEBRİK

    Miguel Crespo'ya bir tebrik de eski ünlü futbolcu Hernan Crespo'dan geldi. Uzun yıllar Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giyen ve şu anda futbolcu menajerliği yapan Hernan Crespo, Miguel Crespo'nun golünün görüntülerini alıntılayarak "Aferin kardeşim" ifadelerini kullandı.

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