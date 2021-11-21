GOL SEVİNCİNİ ANLATTI

Maçın ardından konuşan Miguel Crespo gol sevincini şu sözlerle anlattı: "Bu büyük kulüpteki ilk golümü attığım için çok mutluyum. 3 puan bizim için çok önemliydi. Kötü sonuçlar alıyorduk. İyi çalışıyorduk. Bir gün bu sonuçların döneceğini biliyorduk. Çok önemli bir goldü. Çok sevindim. İçimdeki mutluluğu dışarı vurdum. Yapmamız gereken konsantrasyonu bozmadan böyle devam etmek."