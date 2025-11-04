Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Viktoria Plzen hazırlıklarını sürdürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Viktoria Plzen hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:57
        F.Bahçe, Plzen hazırlıklarını sürdürdü
        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

        Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamladı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Çekya'ya gidecek.

