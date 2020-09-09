Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi için Serie A ekiplerinden Lazio'yla görüşmelere başlandığını duyurdu! Sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muric'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio, Muric için Fenerbahçe'ye bonuslar dahil 18 milyon Euro gibi bir bonservis ücreti ödeyecek. Lazio'yla 5 yıllık anlaşma sağlayan Muric ise İtalyan ekibinden vergiler dahil 2,5 milyon Euro ücret kazanacak.

Fenerbahçe'ye geçen yaz transfer olan 26 yaşındaki Kosovalı golcü geçen sezon sarı-lacivertli formayla 32 maça çıktı. Muric, Süper Lig'de 15 gol 6 asistlik performans sergilerken Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.