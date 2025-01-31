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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe ve Galatasaray play-off turundaki rakipleri kimler? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ne zaman?

        Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ne zaman?

        UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 8. hafta maçları ile lig aşaması sona erdi. 8. hafta maçları kapsamında Fenerbahçe, Midtjylland'la 2-2 berabere kalırken, Galatasaray Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş ise Twente karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçlara göre, Fenerbahçe ve Galatasaray adını play-off turuna yazdırırken bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti. Peki, "Fenerbahçe ve Galatasaray play-off turunda rakipleri kimler?" İşte Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 01:42 Güncelleme: 31.01.2025 - 01:54
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        • 1

          Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa'da yoluna play-off turundan devam eden temsilcilerimizin rakipleri, 31 Ocak Cuma günü saat 15.00'te Nyon'daki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurada belli olacak. Peki, "Fenerbahçe ve Galatasaray play-off turunda rakipleri kimler?" İşte detaylar...

        • 2

          KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma günü saat 15.00'te gerçekleşecek.

        • 3

          AVRUPA LİGİ'NDE GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

          Avrupa Ligi'nde Galatasaray geride kalan 8 maçta, 3 galibiyet, 4 beraberlikle 1 mağlubiyet ile 13 puan toplayarak 14. srada yer aldı. Temsilcimiz bu sonuca göre adını play-off eşleşmesine yazdırdı.

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

          Galatasaray, Play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

          Sarı-kırmızılılar bu aşamayı geçmesi durumunda Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

        • 4

          AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA?

          Fenerbahçe, geride kalan 8 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberlik alarak 10 puan topladı. 24. sırada olan temsilcimiz play-off turu için son bileti alan takım oldu.

          FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

          Fenerbahçe, play-off aşamasında Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

          Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.

        • 5

          AVRUPA LİGİ'NDE BEŞİKTAŞ KAÇINCI SIRADA?

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 yenilgi alarak 9 puan toplayarak 28. sırada yer aldı.

          Temsilcimiz bu sonuca göre Avrupa'ya veda etti.

        • 6
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