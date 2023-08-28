Fenerbahçe ve Galatasaray Antonio için devrede!
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'da forma giyen Marcos Antonio'ya talip oldu. İşte detaylar...
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Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.
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İtalya basınında Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Lazio'nun Marsilya'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katması sonrasında Marcos Antonio'nun takımdan ayrılması bekleniyor.
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23 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu için birçok kulübün transfer yarışında olduğu belirtilirken, öne çıkan takımlar arasında Fenerbahçe, Galatasaray, PAOK ve bir Suudi Arabistan kulübü olduğu yer aldı.
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PAOK'un 10 gündür oyuncuyu transfer etmek için uğraştığı haberin detaylarında yer alırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ciddi teklifle Lazio'nun kapısını çalacağı iddia edildi.
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Geçtiğimiz sezon 7.5 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk'ten Lazio'ya transfer olan 23 yaşındaki Marcos Antonio, İtalyan ekibiyle çıktığı 22 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.