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        Fenerbahçe ve Galatasaray Antonio için devrede!

        Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'da forma giyen Marcos Antonio'ya talip oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 10:09 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:09
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        • 1

          Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.

        • 2

          İtalya basınında Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Lazio'nun Marsilya'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katması sonrasında Marcos Antonio'nun takımdan ayrılması bekleniyor.

        • 3

          23 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu için birçok kulübün transfer yarışında olduğu belirtilirken, öne çıkan takımlar arasında Fenerbahçe, Galatasaray, PAOK ve bir Suudi Arabistan kulübü olduğu yer aldı.

        • 4

          PAOK'un 10 gündür oyuncuyu transfer etmek için uğraştığı haberin detaylarında yer alırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ciddi teklifle Lazio'nun kapısını çalacağı iddia edildi.

        • 5

          Geçtiğimiz sezon 7.5 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk'ten Lazio'ya transfer olan 23 yaşındaki Marcos Antonio, İtalyan ekibiyle çıktığı 22 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

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