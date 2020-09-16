Vedat Muric'i Lazio'ya satan Fenerbahçe, santrfor transferine hız verdi. Sarı-lacivertliler, Udinese'yle Stefano Okaka'nın transferi için görüşmelere başladı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, bonservisi Udinese'de bulunan Okaka için girişimlere başladı ancak İtalyan forvet, takımın birinci golcüsü olamayacak.

Alternatif santrfor olarak düşünülen Okaka, geçen sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol 2 de asist yaptı.

STEFANO OKAKA KİMDİR?

Tam ismi: Stefano Okaka Chuka

Doğum tarihi: 9 Ağustos 1989

Doğum yeri: Castiglione del Lago / İtalya

Yaş: 31

Boy: 1,86

Mevkii: Santrfor

Uyruk: İtalya, Nijerya

Ayak: sağ

Kulüp: Udinese

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022

Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro

Oynadığı kulüpler: Roma, Modena, Brescia, Fulham, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria, Anderlecht, Watford, Udinese