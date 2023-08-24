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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Fenerbahçe - Twente: 5-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Twente: 5-1 (MAÇ SONUCU)

        Avrupa'da Fenerbahçe fırtınası esmeye devam ediyor... Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında ağırladığı Hollanda ekibi Twente'yi 5-1 mağlup ederek tur kapısını araladı. 42. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda farka giden Fenerbahçe, Oosterwolde, Szymanski, İrfan Can Kahveci (2) ve Tadic'in (pen.) golleriyle zafere uzandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 18:52 Güncelleme: 24.08.2023 - 22:14
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        Buldozer Fener!
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        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında konuk ettiği Twente'yi farklı yendi. Mücadeleden 5-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, adını gruplara yazdırmak için büyük bir avantaj elde etti.

        20. dakikada Ugalde'nin golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, 33'te Oosterwolde, 60'ta Szymanski, 62 ve 74'te İrfan Can Kahveci ile 90+3'te Tadic'in (pen.) golleriyle farka koştu.

        TWENTE 10 KİŞİ KALDI

        Hollanda temsilcisinde Regeer, 41. dakikada Mert Müldür'e yaptığı hareket sonrası hakem Madley tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı. Ancak VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen Madley, sarı kartını iptal edip Regeer'e kırmızı kartını gösterdi ve Twente 10 kişi kaldı.

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        RÖVANŞ 31 AĞUSTOS'TA

        Twente ile Fenerbahçe arasındaki rövanş karşılaşması 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.

        7'DE 7 YAPTI!

        Fenerbahçe, Twente karşısında aldığı galibiyetle kazanma serisini sürdürdü. Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, tüm karşılaşmaları kazanarak 7'de 7 yaptı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Fenerbahçe ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Vlap geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta gitti.

        16. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne kat etti. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Unnerstall meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

        20. dakikada Twente öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kjölö, penaltı noktası üzerine çevirdi. Bu bölgede müsait pozisyondaki Ugalde'nin vuruşunda top direkten dönerken, Ugalde dönen topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

        23. dakikada Twente etkili geldi. Ceza yayı önü sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan Ugalde'nin sert şutunda İrfan Can Eğribayat'tan dönen top Vlap'ta kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda İrfan Can açıyı kapatarak gole izin vermedi. Vlap bir kez daha tamamladı ancak İrfan Can aynı pozisyonda 3 kurtarış yaparak golü önledi.

        33. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan korner atışının ardından topla buluşan Szymanski, sağdan ceza yayı üzerine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Oosterwolde'nin uzak mesafeli kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-1.

        43. dakikada Twente 10 kişi kaldı. Regeer'in 41. dakikada Mert Müldür'e yaptığı hareket sonrasında hakem Andrew Madley oyuncuyu sarı kartla cezalandırırken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

        60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'yle verkaç yaparak sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, kale sahası önüne hareketlenen Szymanski'yi gördü. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 2-1.

        62. dakikada fark 2'ye çıktı. Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, son çizgiye inip penaltı noktasına yerden ortaladı. Bu bölgeye hareketlenen İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.

        74. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Tadic'in hızlı kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Dzeko, ceza sahasına girip İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Mats Rots'tan sıyrılan bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 4-1.

        90+2. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel, Mats Rots tarafından düşürülünce hakem Andrew Madley, penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada topun başına geçen Tadic, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti: 5-1.

        Stat: Ülker

        Hakemler: Andrew Madley, Ian Hussin, Daniel Cook (İngiltere)

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 46 Osayi-Samuel), Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 82 Bartuğ Elmaz), Fred, Szymanski (Dk. 84 Mert Hakan Yandaş), Tadic, Kent (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Batshuayi (Dk. 70 Dzeko)

        Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap (Dk. 83 Besselink), Kjölö (Dk. 58 Mats Rots), Daan Rots (Dk. 68 Naci Ünüvar), Regeer, Steijn (Dk. 46 Hoorenbeeck), Ugalde (Dk. 58 Wolfswinkel)

        Goller: Dk. 20 Ugalde (Twente), Dk. 33 Oosterwolde, Dk. 60 Szymanski, Dk. 62 ve Dk. 74 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+3 Tadic (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

        Kırmızı kart: Dk. 43 Regeer (Twente)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Ugalde (Twente), Dk. 74 İrfan Can Eğribayat, Dk. 90+1 Fred (Fenerbahçe)

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