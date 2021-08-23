Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki maddi zararlarının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 250 milyon lira tutarında tazminat davası açtığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2010-2011 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Fenerbahçe olduğu hatırlatıldı.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının 3 Temmuz süreci nedeniyle engellendiğinin, maddi ve manevi zararlarının ise hiçbir şekilde tazmin edilmediğinin kaydedildiği açıklamada, "Bu doğrultuda her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru olan Fenerbahçe'nin; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonuna karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak 250 milyon lira tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz." denildi.
Fenerbahçe taraftarının söz konusu süreçte kulübün yanında olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Büyük Fenerbahçe taraftarı, 3 Temmuz'da başlayan karanlık süreçten bugüne kadar kulübüne yapılan tüm adaletsizliklerin, kumpasın ve oyunun karşısında dimdik durmuştur. Bugün, kulübümüzün ortaya koyacağı hak arayışında da milyonlarca taraftarımızın sürecin başında olduğu gibi Fenerbahçe'nin yanında olacağına inancımız tam ve Türk yargısına olan güvenimiz de sonsuzdur. Taraftarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
KAP AÇIKLAMASI
"Kulübümüzün; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!