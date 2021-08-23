Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki maddi zararlarının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 250 milyon lira tutarında tazminat davası açtığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2010-2011 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Fenerbahçe olduğu hatırlatıldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının 3 Temmuz süreci nedeniyle engellendiğinin, maddi ve manevi zararlarının ise hiçbir şekilde tazmin edilmediğinin kaydedildiği açıklamada, "Bu doğrultuda her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru olan Fenerbahçe'nin; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonuna karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak 250 milyon lira tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz." denildi.

Fenerbahçe taraftarının söz konusu süreçte kulübün yanında olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Büyük Fenerbahçe taraftarı, 3 Temmuz'da başlayan karanlık süreçten bugüne kadar kulübüne yapılan tüm adaletsizliklerin, kumpasın ve oyunun karşısında dimdik durmuştur. Bugün, kulübümüzün ortaya koyacağı hak arayışında da milyonlarca taraftarımızın sürecin başında olduğu gibi Fenerbahçe'nin yanında olacağına inancımız tam ve Türk yargısına olan güvenimiz de sonsuzdur. Taraftarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

KAP AÇIKLAMASI

"Kulübümüzün; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz"