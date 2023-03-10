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Haberler Futbol Avrupa Ligi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan umutlu sözler: Daha bitmedi!

Jorge Jesus'tan umutlu sözler: Daha bitmedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-0'lık Sevilla mağlubiyetinin ardından konuştu. İlk yarıda çok net fırsatları değerlendiremediklerini belirten Portekizli teknik adam, "Biz bugün tecrübe eksikliğinin faturasını ödedik ama 1 maç daha var. Daha bitmedi" dedi.

Giriş: 10.03.2023 - 01:52 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan umutlu sözler: Daha bitmedi!
HABERTURK.COM


Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda kaçırılan pozisyonlardan dert yanan Portekizli teknik adam, skora rağmen tur için umutlu olduklarını söyledi.

Jesus maçla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe'den çok daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Bugünün özeti, ilk yarıda saklıydı. İlk yarıda harika oynadık. Sevilla'nın ilk yarıda bir pozisyonu dahi yoktu ama biz 3-4 tane net poziyon kaçırdık.

Avrupa Ligi'nde bu pozisyonları atamazsanız kazanmanız mümkün olmuyor. İkinci yarı takım biraz konsantrasyonunu kaybetti. Yediğimiz golden bir tanesi taçtan geldi. Biz bugün tecrübe eksikliğinin faturasını ödedik ama 1 maç daha var.

Hala şansımız var. 2-0 istediğimiz sonuç değildi, bu maçın hakkı da değildi. Kendi stadımızda bugünkü ilk yarı gibi oynarsak bu sefer goller atacağımızı düşünüyoruz. Tur, başladığımız kıyasla daha zor... Ancak daha bitmedi"

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