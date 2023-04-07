Fenerbahçe için özel bir gün olduğunu vurgulayan Jesus, kadın voleybol takımı ve erkek basketbol takımının da galibiyet aldığını hatırlatarak, “Bugün Fenerbahçe’nin galip gelmesi önemliydi yarı final için. Türkiye Kupası da bizim büyük hedeflerimizden biri. Turun yanına kaliteli oyun eklersek iyi olacaktı. İlk yarı iyiydik ikinci yarı daha iyiydik. Oyuncularımız tebrik ediyorum. Ligde istediğimiz sonucu aldık ama bu sonuç bizi bozmadı oyuncular sahada iyi cevap verdiler. Futbolda bu tarz olaylar olabiliyor. Barcelona da Real Madrid’e 4-0 yenildi. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Bazen elimizden bir şey gelmiyor. Bugün Fenerbahçe için özel bir gündü. Fenerbahçe Basketbol Takımımız da Euroleague’de maçını kazandı. Kadın voleybol da finalin ilk maçını kazandı. Bugün Fenerbahçe renkleri için güzeldi” şeklinde konuştu.

"İSTİFA DÜŞÜNCESİNE SAHİP OLMAK İÇİN BİR ŞEY GÖRMÜYORUM"

Beşiktaş derbisinin ardından istifayı düşünüp düşünmediği sorulan Jesus, "Fenerbahçe´ye gelirken belli hedefleri gerçekleştirmek için geldim. Başkanımız büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğumuzu söyledi. Ben hem başkanımız hem de taraftarlar için geldim. Hala yapabileceğimiz şeyler var. Hedeflerimiz bitmiş değil. Ligin bitmesine 2 ay kaldı ve zirvenin 6 puan gerisindeyiz, maç fazlasıyla 9 puan. İstifa düşüncesine sahip olmak için bir şey görmüyorum. Kupada yarı finale çıktık, ligde de hedeflerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.