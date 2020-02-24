Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek hem 21 yıllık yenilmezlik serisini kaybeden hem de zirvenin gerisine düşerek şampiyonluk şansını oldukça zora sokan Fenerbahçe'de gündem Ersun Yanal'ın geleceği. Dünkü maçta kırmızı kart gören ve mücadeleyi tribünde tamamlayan tecrübeli çalıştırıcı gece saatlerinde istifa kararı almazken bugün de Samandıra'ya geldi.

Bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen Ersun Yanal'ın kendisi hakkında verilecek kararı bekliyor. Ersun Yanal'ın görevine devam etmeyi düşündüğü öğrenildi. Yönetimin de bu konuda mevcut durum itibariyle devam etme fikrine şimdilik daha sıcak baktığı ancak sezon sonunda Ersun Yanal'la yolların ayrılacağı belirtildi.

Bu düşüncelerin altında ise şu anda bir hoca değişikliğinin takıma olumlu yansımayacağının, yeni bir hoca bulmanın mevcut şartlarda mümkün olmadığının ve ne olursa olsun Avrupa'ya katılma ve Türkiye Kupası'nı kazanma hedefinin yattığı kaydedildi. Ersun Yanal'ın da hedefinin sezonu Türkiye Kupası'yla kazanmak olduğu ifade edildi.

Tecrübeli çalıştırıcının yardımcısı Volkan Kazak da dün akşam Yanal'ın istifa etmediğini dile getirmişti.