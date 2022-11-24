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Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun ismi Atatürk stadyumu oluyor!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneğinin, Kadıköy'de kulübe ait Ülker Stadı'nın isminin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle "Atatürk Stadı" olarak değiştirilmesi talebini, tüm camianın destek vermesi durumunda yerine getireceklerini bildirdi

Giriş: 24.11.2022 - 21:58 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun ismi Atatürk stadyumu oluyor!
HABERTURK.COM

1907 Fenerbahçe Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen bir etkinlikle kutlandı. Dernek Başkanı Rıfat Perahya'nın ev sahipliğindeki etkinliğe, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve yönetim kurulu üyeleriyle taraftarlar katıldı.

STADIN İSMİ ATATÜRK OLSUN TALEBİ

Rıfat Perahya, etkinlikte yaptığı konuşmada, derneğin kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği projeleri anlattı. Dernek olarak üyelerce çok yoğun talep olması üzerine yeni bir karar aldıklarını söyleyen Perahya, "Bu kararı heyecanla paylaşmak istiyorum. 1907 yılından beri evimiz olan Kadıköy'de, 115 senedir maçlar yapılan stadımızın adını, Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk Stadı olarak değiştirilmesini talep ediyoruz kulübümüzden. Bununla ilgili gereken neyse yapacağız." dedi.

Etkinliğe katılan Cem Yılmaz'ın sahne almasının ardından bir konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise, 1907 Fenerbahçe Derneğinin, Fenerbahçe için elini taşın altına koyan tavrından hiçbir zaman vazgeçmediğini belirterek, 13 yıl başkanlık yaptığı derneğin, kuruluş hikayesini ve Fenerbahçe camiasına kazandırdıklarını, bu hikayenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulıu Başkanı Uğur Dündar'ın sosyal medya paylaşımı ise şöyle:

ALİ KOÇ'TAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Başkan Ali Koç, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, "Cumhuriyet'in Fener'i" olarak hep beraber Fenerbahçe etrafında mücadelelerini sürdüreceklerini de belirterek, "Bu kulübe gönül vermek bizim için gurur vesilesidir. Bu özel ve güzel ülkenin 100. yılında, kurtuluş ve kuruluşunda önemli vazifeler yerine getirmiş bir kulüp olarak şampiyonluk en çok bize yakışacaktır." ifadesini kullandı.

Stat ismi talebiyle ilgili de görüşlerini açıklayan Ali Koç, bu talebin kongrelerinde birçok kez gündeme geldiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Yaparız, çekinmeyiz ama bunun bir camia arzusu ve isteği olarak gerçekleşmesi her şeyden önemlidir. Bu biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız. Bizim dönemimizde, sadece 1907 Derneği değil tüm camiamıza sesleniyorum, bu arzuyu, bu isteği ivedilikle, 100. yılımız tamamlanmadan, belki de 29 Ekim 2023 yılında hayata geçirelim. Siz varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Saraçoğlu ailesiyle, Ülker gurubuyla görüşeceğiz ama bugün itibariyle 100. yılımızın en önemli vazifesi olarak bunu not edelim ve hep beraber gerçekleştirelim."

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