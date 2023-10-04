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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Spartak Trnava deplasmanında - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Spartak Trnava deplasmanında

        Süper Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler Slovakya'da kazanıp grupta 2'de 2 yapmak istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.10.2023 - 11:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:26
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        F.Bahçe, Spartak Trnava deplasmanında
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        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında 5 Ekim Perşembe günü (yarın) deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

        Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

        Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

        Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

        Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.

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        TEK EKSİK CENGİZ

        Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısına tek eksikle çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerde ligde oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, yarınki önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

        SERDAR AZİZ VE ZAJC DÖNÜYOR

        Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Miha Zajc, Slovakya kafilesinde yer alacak.

        Ligde son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında hafif sakatlıkları gerekçesiyle tedbir amacıyla kadroda yer alamayan 2 oyuncu, Spartak Trnava deplasmanında teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

        UEFA KADROSU

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.

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