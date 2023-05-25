Engin Verel (Akşam): Batshuayi'nin ilk vuruşu ilginç bir şekilde kalecinin bacak arasından geçip, üst direkten geri gelse de Fenerbahçeli oyuncular şanssızlığı da yenmekte kararlıydı. Pozisyonda en çok emeği olan Ferdi'nin önüne topun düşmesi ve golü onun atması da burada vurgulamam gereken ilginç bir detaydı. Böyle maçlar baskın tarafın ilk golü bulması durumunda, o takımın lehine çözülür. Dün de öyle oldu. Batshuayi'nin Sivas'in plakası olan 58'de gol atması, finalin de habercisiydi. Bence bu gol Sivasspor'un gardını tamamen düşürdü ve final biletini getiren goldü. Sonrası pastanın kreması oldu.