Faik Çetiner (Fanatik): Devre golsüz kapandı, Jesus hamle yapmadı ama ikinci yarının başında Ferdi’nin mükemmel golü gelince maçın gidişatı değişti. Sivasspor’un öne çıkma planı Fenerbahçe’nin ekmeğine yağ sürdü. Oyunu dikine oynayan Ferdi, İrfan Can, Zajc ve bilhassa Arda Güler ile Sarı-Lacivertliler hem pozisyon zenginliğine hem de gollere kavuştu. Maçtan önce Fenerbahçe favori dedik, yanılmadık. Final bileti şüphesiz hem moral kazandırdı, hem de teselli oldu. Finalinde rakip kim olursa olsun favorisinin Fenerbahçe olduğunu söyleyip, Jesus’a bir soru ile yazıyı noktalayalım. Haftalardır Zajc ve Arda Güler’i kulübeye mahkum ettiğin için pişmanlık duyuyor musun?