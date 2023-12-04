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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI YAYIN - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Sivasspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Fenerbahçe, bu maçla birlikte Galatasaray'a maç eksiğiyle devrettiği liderlik koltuğunu yeniden devralmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin ligde 34 puanı bulunuyor. Konuk ekip EMS Yapı Sivasspor ise dış saha karnesiyle dikkat çekiyor. Bu sezon evinde maç kazanamayan Yiğidolar, topladığı 15 puanın 10'unu deplasmanda hanesine yazdırdı. Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.12.2023 - 19:10 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:10
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        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Bahattin Şimşek

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

        SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Burak, N’Jie, Manaj

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşıyor.

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

        Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

        SİVASSPOR'DA SON DURUM

        Ligde geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin 15 puanı bulunuyor.

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        Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.

        35. RANDEVU

        Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya geliyor.

        Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 34 müsabakadan 19'unu Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

        Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 71 golüne, Sivasspor 44 golle karşılık verdi.

        İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.

        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

        Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

        İki takım arasında İstanbul'da oynanan 17 müsabakanın 12'sini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

        Bu maçlarda Fenerbahçe 37 gol atarken, Sivasspor ise 17 kez fileleri havalandırdı.

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        KARŞILAŞMANIN ÖNE ÇIKAN NOTLARI BURADA!

        ● Sivasspor'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, üst üste üç galibiyet aldığı son süreci Aralık 2014-Aralık 2015 arasında yaşadı. Sarı-lacivertlilerin o dönemdeki üç galibiyetinin ikisi İsmail Kartal yönetimindeydi.

        ● Fenerbahçe'ye konuk olduğu son dört Süper Lig maçında 7 puan toplayan Sivasspor (2G 1B 1M), daha önceki 13 ziyaretinden sadece 4 puan çıkarabilmişti (1G 1B 11M).

        ● Süper Lig'de aldığı son 13 iç saha galibiyetinde de 2+ gol atan Fenerbahçe, seyircisi önünde oynadığı son 10 karşılaşmanın dokuzunu kazandı (1M) ve bu galibiyetlerde toplam 28 gol sevinci yaşadı.

        ● Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en büyük bölümünü deplasmanda hanesine yazdıran takım Sivasspor (%67; 10/15). Yiğidolar, bu süreçte Fenerbahçe (16) ve Galatasaray (16) ile birlikte dış sahada 10+ puan kazanan üç ekipten biri konumunda (3G 1B 2M).

        ● İstanbul takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Sivasspor, bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol yedi ve tek galibiyetini Pendikspor'u 3-2 mağlup ederek aldı.

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        ● Sivasspor bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı maçlarda en fazla puan kaybeden takım konumunda (11; 2G 4B 1M). Fenerbahçe ise ilk golü kalesinde gördüğü üç karşılaşmanın ikisinden galip ayrılmayı başardı (1M).

        ● Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son dört golü kaydeden Dusan Tadic, Elvir Bolic'ten (1995) bu yana sarılacivertli ekibin üst üste beş golünde imzası bulunan ilk oyuncu olmak istiyor.

        ● Süper Lig'de ilk maçına çıktığı Ocak 2023'ten bu yana Sivasspor formasıyla en fazla gol atan (8), asist yapan (5), şut çeken (45) ve şut pası veren (60) oyuncu Samu Saiz.

        ● Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk beş maçta üç isabetli şut çekebilen ve gol atamayan Rey Manaj, daha sonraki altı karşılaşmada bulduğu beş isabetin üçünü gole çevirdi.

        ● Süper Lig'deki Fenerbahçe kariyerinde 2.29 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal (65 maçta 149 puan), bu karşılaşmadan galip ayrılırsa lig tarihinde bir takımı 10+ maçta çalıştıran isimler arasında 2.30 barajını geçen ikinci Türk teknik direktör olacak (2.49; Okan Buruk & Galatasaray).

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