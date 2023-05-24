Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Türkiye Kupası

Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Sivasspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında son olarak 2013'te kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, son şampiyon Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. İlk maçtakı 0-0'lık sonucun ardından final için sahada olan iki takım mutlu sona ulaşma hedefinde. Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor mücadeledisine dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 24.05.2023 - 19:32 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI YAYIN
AA / HABERTURK.COM

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Zajc, Arda Güler, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Ulvestad, Charisis, Gradel, Samu Saiz, Leke James

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.

Kazanan takımın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltılar sonucu belirlenecek.

İlk maçtakı 0-0'lık sonucun ardından Demir Grup Sivasspor'u ağırlayaN Fenerbahçe, 18. finali için sahaya çıkıyor. Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.

Kupaya 5. turdan giren sarı-lacivertliler İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Yukatel Kayserispor'u da 4-1 mağlup ederek yarı finale gelmeyi başardı.

Diğer yandan geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Sivasspor, Esenler Erokspor ve Teco Karacabey Belediyespor'u eleyerek çeyrek finale geldi. Kırmızı-beyazlılar, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK ligden çekilince, çeyrek final oynamadan direkt yarı finale adını yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Murat Paluli dışında eksik bulunmuyor.

İki takımın bu sezonki karşılaşmalarında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a hiç kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı. İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona ermişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Naylon barakada erkek cansız bedeni bulundu
Naylon barakada erkek cansız bedeni bulundu
Beyaz Saray: Türkiye'ye F-16 sürecinde değişiklik yok
Beyaz Saray: Türkiye'ye F-16 sürecinde değişiklik yok
Siirt'te
Siirt'te "Kentsel Dönüşüm Projesi" başladı
Kurban Bayramı ödeme tarihleri ve tutarları!
Kurban Bayramı ödeme tarihleri ve tutarları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.