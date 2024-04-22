Fenerbahçe, Sivasspor karşısında rekor peşinde!
Bu sezon ve geçtiğimiz sezon deplasman performansıyla parmak ısırtan Fenerbahçe, bugün Sivasspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılırsa tüm zamanların en iyi derecesine ulaşacak. İşte detaylar...
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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, bugün Sivasspor deplasmanında şampiyonluk umudu için mücadele edecek.
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YENİ BİR REKOR PEŞİNDE
Puan kaybı hâlinde şampiyonluk yarışında ağır yara alacak olan sarı lacivertliler, Sivas'ı yenerek hem kritik bir virajı hasarsız atlatmayı hem de yeni bir rekor kırmayı planlıyor.
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Bu sezon 15 galibiyet, 1 beraberlikle ligin en iyi deplasman performansına imza atan Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılırsa 49 puana ulaşarak, yine kendisine ait 2020-21'deki 47 puanlık rekoru kıracak.
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EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de 36. Kez karşı karşıya gelecek.
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İki ekip arasında ligde oynanan 35 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Ems Yapı Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.
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İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanmıştı.
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