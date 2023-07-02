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Fenerbahçe sezonu açtı! İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde sezona merhaba dedi.

Giriş: 02.07.2023 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe sezonu açtı! İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Samandıra'da top başı yaptı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

İsmail Kartal, ilk antrenmanda futbolculara "Eğer saygı olmazsa, inanç olmazsa ve iyi çalışmazsak hiçbir şansımız yok. Açık ve net söylüyorum. Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız. Ben de sizin gibi futboldan geldim. Hayatımı Fenerbahçe'ye verdim. El ele verip camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" diye konuştu.

Kartal, daha sonra basın mensuplarına konuşurken "Yeni sezonu açmış bulunuyoruz. Ayın 5'inde milli takımdan gelen oyuncularımız da bize katılacak ve Rusya kampına gideceğiz. Ara ara basın mensupları ile buluşacağız. 9 sene oldu, artık buna bir son vermeliyiz. İnşallah bu sezon biz şampiyon olacağız, camianın beklentisi çok büyük. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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