Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek iç sahada iyi başlama geleneğini sürdürdü! Yeni sezona stadında sezona "merhaba" diyen sarı-lacivertliler, 62. sezonuna giren lig tarihinde sahasında oynadığı 40 açılış maçının 32'sini kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.

SON YENİLGİSİ 2003'TE!

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı. Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 7 ilk hafta maçını da kazanmayı bildi.

62 MAÇIN 40'INI KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihindeki 62 sezondaki ilk hafta maçlarında 40 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.