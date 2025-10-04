Habertürk
        Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk olacak! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk olacak!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galip ayrılarak son dönemde yakaladığı çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 09:36 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:36
        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

          Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

          Ligde geride kalan 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe'nin 15 puanı bulunuyor.

          Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde son hafta Antalyaspor'u, UEFA Avrupa Ligi'nde de hafta içinde Fransa'nın Nice takımını mağlup eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet elde ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

          Ligde üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyeti olan Samsunspor ise 12 puan topladı.

        • 2

          3 EKSİK

          Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

          Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

          Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da müsabakada görev yapamayacak.

        • 3

          SKRINIAR KART SINIRINDA

          Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, Samsun deplasmanına sarı kart ceza sınırında gidecek.

          Takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alan ve Mert Hakan'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gördü.

          Skriniar, Samsun deplasmanında da kart görmesi durumunda 9. haftadaki Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

        • 4
