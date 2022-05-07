Fenerbahçe Safiport finalde

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Nesibe Aydın, Fenerbahçe Safiport'u konuk etti.

Sahadan 100-78 galip ayrılan sarı-lacivertliler, seride durumu 3-0'a getirerek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Safiport'un finaldeki rakibi OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi serisinin galibi olacak.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Alper Özgök, Fatih Güler, Mesut Öztürk

Nesibe Aydın: Harika Gözde Eldaş, Snytsina 13, Thomas 11, Meltem Yıldızhan 13, Coates 25, Merve Uygül 6, Gülşah Duman Bıçakçı, Hülya Çoklar Asarcıklı 4, Nacickaite 6

Fenerbahçe Safiport: Şerife Alperi Onar 10, Mc Bride 17, Iagupova 19, Sabally 8, Stokes 4, Manolya Kurtulmuş 2, İdil Saçalır 6, Williams 17, Olcay Çakır Turgut 12, Tuğçe Canıtez 5

1. Periyot: 22-30

Devre: 37-61

3. Periyot: 55-79

5 faulle oyundan çıkan: 34.53 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)