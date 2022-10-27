STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Novak Simovic
SAAT: 19.45
YAYIN: Exxen
MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Attila Szalai, Miguel Crespo, Willian Arao, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro
RENNES: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Majer, Gouiri
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor.
İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.
KAZANIRSA LİDER
Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek. Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek. Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.
AVRUPA KUPALARINDA 251. MAÇ
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.
KUPA 2'DE 133. MAÇ
Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 132 müsabakada 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 185 gol gönderirken, kalesinde 166 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 78 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 113 gol atarken, 75 gol yedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!