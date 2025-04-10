Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        68
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        48
        ikas Eyüpspor
        EYP
        47
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Gaziantep FK
        GFK
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        39
        Trabzonspor
        TS
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        33
        Bellona Kayserispor
        KYS
        33
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, Euroleague'de final için parkede - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, Euroleague'de final için parkede

        FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'unda Fenerbahçe Opet, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile eşleşirken ÇBK Mersin'in rakibi ise İspanyol ekibi Valencia Basket oldu. İki temsilcimiz de finale yükselmek için yarın parkeye çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:55 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe ve Mersin, final için parkeye çıkıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIBA Kadınlar Euroleague’nde Final Four heyecanı yarın İspanya'nın Zaragoza şehrinde başlayacak.

        İspanya’nın Zaragoza kentinde oynanan FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final mücadelesinde Çekya ekibi ZVVZ USK Prag ile İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ZVVZ USK Prag 79-72’lik üstünlükle tamamlayarak Fenerbahçe Opet’in rakibi oldu. Fenerbahçe Opet - ZVVZ USK Prag müsabakası yarın TSİ 18.30'da oynanacak.

        ÇBK Mersin ekibi ise rakibi Bourges’i 66-59 yenerek Final Four’a yükseldi. Mersin ekibi, yarın saat 21.30’da İspanyol rakibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

        F.BAHÇE OPET, ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

        Kadınlar EuroLeague'de son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, üst üste 5'inci, toplamda 11'inci kez adını Final Four'a yazdırdı. Sarı-lacivertliler son 2 sezonun şampiyonu apoletini korumak için parkeye çıkacak.

        REKLAM

        Başantrenör Valerie Garnier yönetiminde İspanya’da ilk antrenmanını yapan Sarı-lacivertlilerde ABD’li basketbolcusu McBride, üçüncü Avrupa Ligi kupasını kazanabilmenin büyük bir fırsat olduğunun altını çizerken “Fenerbahçe'de kupalar kazanmak her zaman çok özel hissettiriyor. Herkes kariyerimde 3 kez Avrupa Ligi kupası kazandım diyemez. Dolayısıyla bu fırsatın da farkındayız. Fenerbahçe Kulübü gerçekten çok özel, en büyük olarak buraya geliyorsunuz. Bunun bilincinde olmanız lazım” demişti.

        Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş takımın Zaragoza yolculuğu öncesinde, “Bu, kadın basketbol şubemizin 11’inci Final Four'u. Daha önce 10 Final Four'da 6 kez finale çıktık, son iki sezonda ise üst üste EuroLeague şampiyonu olduk. Bu başarı, kesinlikle tesadüfe dayanmıyor. Avrupa'nın zirvesinde oynayan bir kulübüz ve bu bizim için büyük bir gurur" dedi.

        Daha önce 6 kez EuroLeague şampiyonluğunu bulunan Emma Meesseman ise "Tüm takımlar bizim için özel olarak hazırlanıyorlar. Dolayısıyla oynayacağımız tüm maçlar taktik ve fiziksel olarak çok zor geçecek. Bunun bilincindeyiz. Takım arkadaşlarımızla birlikte birbirimize güven duymalıyız" açıklamasında bulunurken takım arkadaşı Gabby Williams, Final Four'u iple çektiğini aktardı.

        Fenerbahçe’de evinde gibi hissettiğini ve oyuncuların da bunu hissettiğini anlatan Valerie Garnier, tek isteğinin bir kez daha bu kupayı kazanıp apoletini korumak olduğunu söyledi.

        ÇBK MERSİN, 3'ÜNCÜ KEZ FİNAL FOUR'DA

        ÇBK Mersin üst üste üçüncü kez Kadınlar EuroLeague Final Four'a adını yazdırdı. Fenerbahçe Opet'in rakibi Prag'ı eleyip ÇBK Mersin'in de Valencia Basket'i elemesi halinde Kadınlar EuroLeague Finali'nde iki Türk takım mücadele edecek. Öte yandan 2023 yılında iki takım arasında oynanan final maçını Fenerbahçe, 99-60 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Nisan'da kar sürprizi! Hangi bölgelere ne kadar kar yağacak?
        Nisan'da kar sürprizi! Hangi bölgelere ne kadar kar yağacak?
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        Habertürk Anasayfa