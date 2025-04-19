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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Opet şampiyonluk, ÇİMSA ÇBK Mersin seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet şampiyonluk, ÇİMSA ÇBK Mersin seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor!

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, yarınki maçta da galip gelmesi durumunda seriyi 3-0 kazanacak ve sezonu şampiyon tamamlayacak. Mağlubiyet halinde ise seri bir maç daha uzayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:18
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        Fenerbahçe Opet şampiyonluk için sahaya çıkacak!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet, yarın karşı karşıya gelecek.

        Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil ve Umut Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.

        Seride ilk iki maçı sahasında oynayan sarı-lacivertliler, rakibini 77-70 ve 85-54'lük skorlarla mağlup etmişti.

        İspanyol başantrenör Miguel Mendez yönetimindeki Fenerbahçe Opet, yarınki maçta da galip gelmesi durumunda seriyi 3-0 kazanacak ve sezonu şampiyon tamamlayacak.

        Ev sahibi ekibin galibiyeti halinde ise seri, bir sonraki maça taşınacak.

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