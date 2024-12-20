Fenerbahçe Opet, Nyara Sabally'yi transfer etti
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Nyara Sabally'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Alman pivot Nyara Sabally'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Nyara Sabally'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice zaferler diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Sarı-lacivertlilerde 2020-2023 yıllarında görev yapan Satou Sabally'nin kardeşi olan Nyara, 2024 yazında New York Liberty ile Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) şampiyonluk yaşadı.