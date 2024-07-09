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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet, Melissa Vargas, Gizem Örge, Meliha Diken ve Aslı Kalaç'ın sözleşme uzattı - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, Melissa Vargas, Gizem Örge, Meliha Diken ve Aslı Kalaç'ın sözleşme uzattı

        Fenerbahçe Opet, milli voleybolcular Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken'le yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:33
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        F.Bahçe'den filede 4 imza birden!
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        Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 oyuncunun sözleşmesi yenilendi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken'in mukavelelerinin uzatıldığı belirtildi.

        Vargas ile 3, Gizem ve Aslı ile 2'şer, Meliha'yla da 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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