İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Villorba Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk 2 setini 25-23 ve 25-15 alan sarı-lacivertli ekip, durumu 2-0'a getirerek yarı finale çıkmayı garantiledi.

Karşılaşmanın 3. setini 25-23 kazanan ev sahibi takım, skoru 2-1'e getirdi. Turu geçemeyeceği belli olsa da oyundan kopmayan Carraro Imoco Conegliano, dördüncü seti ise 25-20 alarak skorda 2-2 eşitliği sağladı.

Maçın karar setini 15-13 önde bitiren ev sahibi takım, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.​​​​​​​

Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmesinde sahasında yaptığı ilk maçı 3-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe Opet'in de yarı finale yükselmesiyle CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan 4 takımdan 3'ünü Türk temsilcileri oluşturdu.

Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde bir başka Türk takımı VakıfBank ile karşılaşacak.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla eşleşti.