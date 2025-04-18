Fenerbahçe Opet: 85 - ÇİMSA ÇBK Mersin: 54 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ağırladığı ÇİMSA ÇBK Mersin’i ikinci maçta da 85-54 yenerek seriyi 2-0’a getirdi ve şampiyonluğa büyük bir adım attı.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodu karşılıklı sayılar ve dengeli bir oyunla 22-21 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlanırken 2’nci periyotta farkı açmaya başlayan Fenerbahçe soyunma odasına 9 sayı farkla 45-36 önde gitti.

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3’üncü periyotta farkı iyice açan sarı-lacivertliler bu periyodu 26 sayı farkla, 71-45 önde bitirdi. Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet maçtan 85-54 galip ayrıldı.

REKLAM Maçın en skorer ismi 22 sayı ve 13 ribaundla ilk maçta olduğu gibi Fenerbahçe’den Emma Meesseman oldu. Serinin üçüncü maçı ise 20 Nisan Pazar günü Mersin’de Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak. 5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım 2024-2025 sezonu şampiyonu olacak.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji HAKEMLER: Can Mavisu, Kerem Yılmaz, Ozan Gönen FENERBAHÇE OPET: McBride 9, Meesseman 22, Sabally 10, Williams 16, Sevgi Uzun, Şerife Alperi Onar 7, Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 12, İdil Saçalır 2 ÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 19, Carleton 6, Anderson 7, McCowan 11, Johannes 5, Sinem Ataş 3, Asena Yalçın 3 1’İNCİ PERİYOT: 22-21 DEVRE: 45-36 3’ÜNCÜ PERİYOT: 71-45 4'ÜNCÜ PERİYOT: 85-54