Fenerbahçe Opet: 67 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 75 | MAÇ SONUCU
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u ağırladı. Sarı-lacivertliler müsabakayı 67-75 kaybetti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu 20’nci haftası Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol’u misafir etti. Maçın ilk periyodunu 16-13 önde kapatan sarı-lacivertli takım oyundaki üstünlüğünü koruyamadı ve devreyi geride kapadı: 29-39
3’üncü periyodu da önde kapatan Kayseri temsilcisi maçtan da 75-67 galip ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla lider Fenerbahçe Opet, ligdeki 3'üncü mağlubiyetini alırken, konuk ekipte 29’ar sayı atan Powers, Dangerfield’ın performansı galibiyette etkili oldu.