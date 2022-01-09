Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Cristina (Gizem Örge, İpar Kurt)

Bolu Belediyespor: Naz Kambur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko, Çağla Salih, (Dilara Bağcı, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun, Özlem Güven)

Setler: 25-12, 25-18, 25-16

Süre: 67 dakika (21, 24, 22)