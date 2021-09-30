UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Grupta ilk galibiyetinin hesaplarını yapan sarı kanaryada moraller yerinde. İşte merakla beklenen Fenerbahçe Olympiakos maçı ile ilgili ayrıntılar...

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Olympiakos takımıyla sahasında karşılaşacak.

30 Eylül Perşembe TSİ 19:45'de başlayacak mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Muhammed, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Mesut Özil, Valencia, Berisha.

FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Olympiakos maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...